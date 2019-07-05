HABER

Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul (DHA)- SULTANGAZİ'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta gerçekleşti. Yolda yürüyen Erdi Tanrıverdi silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağdıran saldırganlar yaya olarak kaçarken, Erdi Tanrıverdi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tanrıverdi'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Erdi Tanrıverdi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası olayın meydana geldiği sokağa şerit çeken polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürüyor.

PARTNERAteşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...Ateşli güzelden olay paylaşım: Kim gol atarsa...
Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlemHatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem
Belediye başkanının vurduğu kız kardeşi hayatını kaybettiBelediye başkanının vurduğu kız kardeşi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Minik Poyraz'ın feci ölümü!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump damgası

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.