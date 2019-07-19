HABER

SULTANGAZİ'DE SURİYELİ UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Sultangazi'de uyuşturucu hap satışı yapan Suriye uyruklu iki kişi mahalle bekçilerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Sultangazi'de uyuşturucu hap satışı yapan Suriye uyruklu iki kişi mahalle bekçilerinin kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Operasyon devamında şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli ile birlikte 6 kişi tutuklandı.
Sultangazi'de 9 Temmuz akşamı mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri iki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Casım El-Medad M. (32) ile Salih T.'nin (25) yapılan üst aramasında 745 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmaktan sevk edildikleri mahkemede tutuklanırken, bu kişilerle bağlantılı oldukları ve uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 3 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu Ahmed H. (35), Mohammed Anas A. (20) Abdul Mejad A. (27), Suheyl M. (28) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 941 adet captagon ve 230 adet ramadal türü uyuşturucu hap, yarım kiloya yakın afyon sakızı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 9 bin 740 lira para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü
-Şüphelilerinin emniyetten çıkışı
-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafları

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattıO günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı
Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor (3)Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

Reuters: Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunuldu

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 'Mücahitleri' o günleri anlattı

O günlerin tanıkları 'Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattı

Son dakika: Düzce'de kayıp 7 kişiden 1'ine ulaşıldı!

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

MSB'den Düzce açıklaması: 174 kişi kurtarıldı

MSB'den Düzce açıklaması! Kurtarıldılar

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

O terörist HDP'li vekilin ağabeyi çıktı!

Son dakika! İstanbul'da düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul'da düğmeye basıldı! Tespit edilip...

Son dakika! Diyarbakır Lice'de hava destekli operasyon

Savaş uçaklarıyla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.