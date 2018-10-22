‘Sultangazi’de Suudi Konsolosluğu’na Ait Bir Araç Bulundu’

Türk medyası, İstanbul’un Sultangazi semtinde Suudi Arabistan konsolosluğuna ait bir aracın bulunduğunu bildirdi. NTV televizyonu ve diğer yerel medya kuruluşlarının geçtiği habere göre, polis aracın içinde arama yapıyor. Türk ve Suudi yetkililer, 2 Ekim’de İstanbul’daki konsolosluğa girdikten sonra bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturmayı ortak yürütüyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili bilgilerinin olduğu iddialarını haftalarca reddettikten sonra, geçen Cuma günü yaptıkları açıklamada gazetecinin konsolosluk binasındaki yumruklu bir kavgada hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Bu arada, güvenlik kameralarının, Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sonra Suudi gazetecinin kılığına bürünen bir kişiyi Suudi konsolosluğundan çıkarken gösterdiği ortaya çıktı. CNN televizyonuyla bazı hükümet yanlısı Türk gazetelerinde yer alan haberlere göre ayrıca, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yakın çevresinden bir kişi aynı saatlerde konsolosluktan kraliyet ofisini dört kez aradı.

CNN’in yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaşıkçı’nın gömleği, ceketi ve pantolonlarını giyen bir kişi görülüyor. Habere göre, bir Türk yetkili sözkonusu kişinin gazeteciyi hedef alan İstanbul’a gönderilen Suudi heyetinin bir üyesi olduğunu söyledi. Görüntülerde, bu kişinin beraberinde bir diğer kişiyle konsolosluğun arka kapısından çıktığı ve taksi tutarak Sultanahmet Camii’ne gittiği, orada bir tuvalete girip kıyafetlerini yeniden değiştirdiği görülüyor. TRT televizyonu da, konsolosluk binasına giren bir kişinin daha sonra Kaşıkçı’nın kıyafetleriyle binadan ayrılırken görüldüğünü bildirdi. Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasından sonraki günlerde Suudi yetkililer ilk açıklamalarında, gazetecinin konsolosluktan ayrıldığını öne sürmüştü. Yeni Şafak gazetesinin ayrı bir haberine göre de, Prens Muhammed’in bu yıl ABD, Fransa ve İspanya’yı ziyaretlerinde yakın ekibinde yer alan Mahir Abdulaziz Mutreb, konsolosluktan Prens Muhammed’in genel sekreteri Bader el-Asaker’i dört kez aradı. Mutreb’in aramalarından biri de ABD’yeydi.