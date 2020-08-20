Sultangazi'de taciz şüphelisini linç edilmekten polis kurtardı

Olay, Pazar günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 Yaşındaki Pakistan uyruklu Faher Zaman, parkta tanıştığı K.T. (17)' adlı gençten kendisine iş bulma konusunda yardımcı olmasını istedi. Bir süre sohbet ettikten sonra ikili telefon numaralarını birbirlerine verdi. K.T. adlı genç, Faher Zaman'a iş bulması için yardımcı olacağını söyleyerek parktan ayrıldı. Aynı gün K.T.'yi birkaç defa arayarak sohbet eden Zaman, kendisiyle arkadaş olmak istediğini söyledi. Daha sonra akşam saatlerinde bir araya gelen K.T. ve Fahre Zaman sohbet etti. Kısa bir süre sonra Zaman, K.T.'ye bir şey göstereceğini söyleyerek bir apartmanın girişinde elle taciz etmeye başladı. Bunun üzerine 17 yaşındaki K.T., koşarak buradan uzaklaştı. K.T., yaşadıklarını yakın arkadaşlarına anlattı.

LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDI

Yaşadığı taciz olayından 2 gün sonra arkadaşlarıyla yolda yürüyen K.T., kendisini taciz eden Faher Zaman'ı gördü. K.T., ve yanında bulunan arkadaşları Faher Zaman'ı dövmeye başladı. Çevredekiler araya girerek, K.T. ve arkadaşlarını uzaklaştırmak isterken, Zaman kaçmaya çalıştı. K.T., kendilerine müdahale eden vatandaşlara, Zaman tarafından tacize uğradığını söyledi. Vatandaşlarla birlikte K.T. ve arkadaşları Faher Zaman'ı kovalamaya başladı. Bir apartmana sığınan Zaman'ı burada yakalayan mahalleli feci şekilde dövdü. Olayın kulaktan kulağa yayılması üzerine onlarca mahalleli, olay yerine gelerek Zaman'ı linç etmek istedi.