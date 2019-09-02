Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de öğrenciler taşımalı eğitim protestosu yaptı.

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde bulunan Hamit Süreyya Eremsel ilk ve ortaokulunda, kapasitesinin yetmemesi nedeniyle prefabrik ek bina yapıldı. Bu binanın da eğitime elverişli olmadığı ve yetersiz kaldığı için yıkımına karar verildi. Eski 14 derslikli prefabrik yapının yıkılarak yerine 19 derslikli 2 katlı çelik konstrüksiyon malzemeli yeni bir bina yapımına başlandı ancak çalışmalar yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe eğitim müdürlüğü kararınca öğrencilerin Eylül ayının sonuna kadar ücretsiz olarak 125. Yıl İlkokul ve Ortaokuluna taşınması ve burada eğitim görmesi kararlaştırıldı.

OKUL BAHÇESİNDE TOPLANDILAR

Taşımalı eğitim sistemini kabul etmeyen veliler bugün çocukları ile birlikte okul önünde toplanarak eylem yaptı. İnşaatın bir an önce bitirilip çocuklarının mevcut okulunda eğitim almasını isteyen veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterdi. Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de okul önüne gelerek velileri bilgilendirdi. Demir, okulun Eylül ayı sonunda biteceğini söyledi. 2. sınıfa giden bir çocuğu olduğunu söyleyen Zehracan Türk , "Biz okulumuzu istiyoruz. Zaten prefabrik olan okulumuzun yerine yeniden prefabrik okul yapılacaktı. Bunun ne zaman yapılacağı da belli değil. Yetkililer açıklama yaptı ama hiç bir şekilde tatmin olmadık. Ne zamana kadar da başka okulda olacağımız belli değil. Herkes ayrı bir gün veriyor. Bu okulda eğitime devam edilsin istiyoruz" dedi.