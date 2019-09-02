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Sultangazi'de "Taşımalı eğitim" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de taşımalı eğitim sistemini kabul etmeyen veliler,  bugün çocukları ile birlikte okul önünde toplanarak eylem yaptı Sultangazi Yayla Mahallesi'nde bulunan Hamit Süreyya Eremsel ilk ve ortaokulunda, kapasitesinin yetmemesi nedeniyle prefabrik ek bina yapıldı.

Sultangazi'de "Taşımalı eğitim" protestosu

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de taşımalı eğitim sistemini kabul etmeyen veliler, bugün çocukları ile birlikte okul önünde toplanarak eylem yaptı
Sultangazi Yayla Mahallesi'nde bulunan Hamit Süreyya Eremsel ilk ve ortaokulunda, kapasitesinin yetmemesi nedeniyle prefabrik ek bina yapıldı. Bu binanın da eğitime elverişli olmadığı ve yetersiz kaldığı için yıkımına karar verildi. Eski 14 derslikli prefabrik yapının yıkılarak yerine 19 derslikli 2 katlı çelik konstrüksiyon malzemeli yeni bir bina yapımına başlandı ancak çalışmalar yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe eğitim müdürlüğü kararınca öğrencilerin Eylül ayının sonuna kadar ücretsiz olarak 125. Yıl İlkokul ve Ortaokuluna taşınması ve burada eğitim görmesi kararlaştırıldı.

OKUL BAHÇESİNDE TOPLANDILAR
Taşımalı eğitim sistemini kabul etmeyen veliler bugün çocukları ile birlikte okul önünde toplanarak eylem yaptı. İnşaatın bir an önce bitirilip çocuklarının mevcut okulunda eğitim almasını isteyen veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterdi. Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de okul önüne gelerek velileri bilgilendirdi. Demir, okulun Eylül ayı sonunda biteceğini söyledi. 2. sınıfa giden bir çocuğu olduğunu söyleyen Zehracan Türk , "Biz okulumuzu istiyoruz. Zaten prefabrik olan okulumuzun yerine yeniden prefabrik okul yapılacaktı. Bunun ne zaman yapılacağı da belli değil. Yetkililer açıklama yaptı ama hiç bir şekilde tatmin olmadık. Ne zamana kadar da başka okulda olacağımız belli değil. Herkes ayrı bir gün veriyor. Bu okulda eğitime devam edilsin istiyoruz" dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama ise şöyle denildi:
"Hamit Süreyya Eremsel İlkokulu/Ortaokulu, Sultangazi Belediyesinin girişimleriyle bağışçı tarafından eski 14 derslikli prefabrik yapının yıkılarak yerine 19 derslikli 2 katlı çelik konstrüksiyon malzemeli bir okul binası yaptırma kararı alınmıştır. İstanbul Valiliği, Sultangazi Belediyesi, il milli eğitim müdürlüğü ve bağışçı arasında protokol imzalanmış ve imalat süreci başlamıştır. Yayla Mahallesi'nin imar problemi olmasından dolayı mahallede yeni bir bina yapılması mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı mahallede çelik konstrüksiyonlu bina yapılması uygun görülmüştür. Okul binasının imalat süreci devam etmektedir. Eylül ayının sonuna kadar öğrencilerimiz ücretsiz olarak taşıma yöntemiyle 125. Yıl ilkokul ve ortaokuluna taşınacaktır. Okulun imalat sürecinden sonra montaj süreci başlayacak olup Eylül ayının sonuna kadar okulun yeniden eğitim-öğretime kendi yeni binasında başlaması öngörülmektedir"

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de Sultangazi'de Sultangazi'de Sultangazi'de

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