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Sultangazi’de tavuklu pilav yiyen 53 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 23:47 | Son Güncelleme

Sultangazi’de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu.

Sultangazi’de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde verilen bir mevlitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri pilav sonrası 53 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi gitti. Zehirlendikleri iddia edilen kişiler tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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