Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Sultangazi'de patenli bir genç seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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