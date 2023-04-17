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Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Sultangazi'de patenli bir genç seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına takılarak tehlikeli şekilde kilometrelerce yolculuk yaparken o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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