SULTANGAZİ'DE TERÖR OPERASYONU

*15 Ağustos kutlu olsun" yazılı notla izinsiz gösterilerde kullanılması için havai fişek dağıtan DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş tutuklandı.

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş tutuklandı. Aktaş'ın izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri "15 Ağustos kutlu olsun" yazılı notla dağıttığı ifade edildi.

TEM-GÜVENLİK GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sultangazi Terörle Mücadele (TEM) ve Güvenlik Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü bahanesiyle eylem hazırlığı yapıldığını belirledi. 15 Ağustos Çarşamba günü Yunus Emre Mahallesi'nde eylem için toplananlara müdühale edildi.

ORGANİZATÖR DBP EŞ BAŞKANI ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş'ın izinsiz gösteriyi organize ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş ve C.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda meşale ve havai fişek ele geçirildi. Aktaş'ın izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri "15 Ağustos kutlu olsun" yazılı notla dağıttığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İsmail Aktaş ve C.T. adliyeye sevk edildi. Aktaş, silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.T ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı

-Havai fişeklerin fotoğrafı

-Yazının fotoğrafı

-Detaylar

