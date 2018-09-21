Sultangazi'de terör operasyonu 

Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) - SULTANGAZİ'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri gece saatlerinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Sultangazi Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de katıldı. Operasyonda 75. Yıl Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi alan polis, belediye ekiplerine bir taksi durağının yıkımını yaptırdı. Taksi durağından örgüte finansal destek sağlandığı öne sürüldü. Sultangazi TEM Büro Amirliği ekipleri terörle mücadele kapsamında yine 2016-2017 yıllarında ilçede örgüte finansal destek sağlayan 4 taksi durağı ve 1 çay bahçesini yıkmıştı.
Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı
Cinsel organında ölü kaplumbağa bulundu!
Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok
'Ülkem bu durumdayken o lüks uçağa binemem'
CHP'de istifalar bekleniyor
AK Parti İzmir adayını buldu! 'Aziz Kocaoğlu'nu yenecek aday' olarak duyurdu
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum