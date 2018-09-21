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Sultangazi'de terör operasyonu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

 - SULTANGAZİ'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.

Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA) - SULTANGAZİ'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon düzenledi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro amirliği ekipleri gece saatlerinde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Sultangazi Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de katıldı. Operasyonda 75. Yıl Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi alan polis, belediye ekiplerine bir taksi durağının yıkımını yaptırdı. Taksi durağından örgüte finansal destek sağlandığı öne sürüldü. Sultangazi TEM Büro Amirliği ekipleri terörle mücadele kapsamında yine 2016-2017 yıllarında ilçede örgüte finansal destek sağlayan 4 taksi durağı ve 1 çay bahçesini yıkmıştı.

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