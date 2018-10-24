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Sultangazi'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 06:43 | Son Güncelleme

Terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına yönelik operasyonda bazı şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu öne sürülen Yürüyüş dergisinin binasına baskın yaptı.

Özel harekat, çevik kuvvet polisi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle girilen binada yapılan aramalarda örgütsel propaganda içerikli doküman ve dijital malzemelere el konuldu.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon polis şüpheliler terör örgütü DHKP-C yürüyüş dergisi

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