SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE İLERLEYEN MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, ters yönden ilerlediği ileri sürülen minibüsün çarptığı kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çift şeritli yolda ters yönde hızlı bir şekilde ilerlediği iddia edilen minibüs, iş dönüşü servisten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 44 yaşındaki Şenol Özsoy'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, vatandaşları minibüs şoförüne yaklaştırmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özsoy, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Özsoy'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Minibüs sürücüsünün, Şenol Özsoy'u fark ettikten sonra ani fren yaptığı, buna rağmen duramayarak Özsoy'a çarptığı ileri sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaklaşık 13 metre fren izi tespit etti. Adı açıklanamayan minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Minibüsün yolda gitmesi

-Aktüel görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi

-Ekiplerin olay yeri çalışmaları

-Kazanın ardından oluşan kalabalık

-Görgü tanıkları ile röp.

