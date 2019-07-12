SULTANGAZİ'DE TERS YÖNE GİREREK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN SÜRÜCÜLER KAMERADA 

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ, TEM Otoyolu Metris Kavşağı'nda trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan sürücüler, ters yöne girerek trafiği tehlikeye düşürdü. Birçok sürücünün kuralları hiçe saydıkları o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

TEM Otoyolu Metris Kavşağı mevki Sultangazi yönünde oluşan trafikten kaçmak isteyen sürücüler, tehlikeli bir yola başvurdu. Trafiğin tıkandığı kavşağa girmeyen sürücüler ileriden ters istikametten giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Uyanık sürücüler, kendi yolundan gelen sürücülere aldırış etmeden tersten ilerledi. Ters yönden giren bir araç sürücüsü kendi istikametinden gelen taksi şoförü ile burun buruna geldi. Taksi şoförünün ani freni ile kazanın önüne geçilirken, sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Ters yöne giren otomobil

-Otomobilin kendi yolunda giden taksi ile kafa kafaya gelmesi

-Başka bir otomobilin ters yöne girmesi

