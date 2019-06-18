Sultangazi'de Toplu Açılış Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim vatandaşıma artık hastanelerin kapıları asla kapalı olmayacak. Bay Kemal, SSK'nin genel müdürü olduğu zaman, hatırlayın o günleri. Ölülerimiz hastanelerde rehin kalıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Kapılar açık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan, vatandaşlardan 23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul seçiminde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için güçlü bir destek beklediğini dile getirdi. "İstanbul 23 Haziran'da milli iradeye, demokrasiye, sandığa sahip çıkıyor musun? İstanbul, şehrimizin ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor musun? İstanbul 23 Haziran'da büyükşehir belediyesinin yönetimini tecrübeye, bilgi ve samimiyete teslim ediyor musun? İstanbul 23 Haziran'da Türkiye'ye ve Türk milletine düşman çevrelerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor musun? İstanbul 23 Haziran'da Binali Yıldırım diyor musun?" diye soran Erdoğan, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

- "Binali kardeşimin rakibi bunları hiç bilmiyor" Erdoğan, İstanbul ve Türkiye'nin kendilerini ve ekiplerini 1994'ten beri tanıdığını ifade ederek, "Ama benim Binali kardeşimin rakibi bunları hiç bilmiyor. Bak, sadece şunu söyleyeyim, şimdi İstanbul'da Marmaray diye bir şey var mıydı? Yaptık mı? Ne kadar yolcu geçti oradan biliyor musunuz? 350 milyon yolcu geçti. Boğaz'ın altından Marmaray'ı 29 Ekim 2013'te açtık, o günden bugüne 350 milyon yolcu geçti. Kimsenin haberi yok. CHP'ye kalsa zaten onu bize yaptırmayacaktı. Allah'tan görünmüyor da denizin altından onu yaptık, bitirdik." ifadelerini kullandı. Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tamamlayıp hizmete açtıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu CHP zihniyeti onu istemedi biliyor musunuz? Ama biz dedik ki 'Orayı da yapacağız.' İsteseniz de istemeseniz de yapacağız ve yaptık. O da bitti mi? Osmangazi Köprüsü'nü yaptık mı? İstanbul'u İzmir'e bağladık mı? Bu yıl sonu İstanbul-İzmir arasının açılışını yapıyoruz. Bunları biz yaptık. Özellikle gençlere sesleniyorum. Sevgili gençler bakınız bu yatırımları yapan AK Parti iktidarı bunları bilin. Üçüncü Havalimanı dünyanın ilk üçü içerisinde. Bittiğinde bir numara olacak ve şu anda biz Üçüncü Havalimanı'yla hamdolsun dünyaya şöyle güzel bir örnek olduk; 17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi ama biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı bitirdik. Farkımız bu."

- "Şehri nereden nereye getirdiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan 1994'te nasıl bir İstanbul devralındığını hatırlamalarını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehri nereden nereye getirdiğimizi sizler çok iyi biliyorsunuz. Gençler, şimdi büyüklerinize hep bunları sorun. 2002 yılı kasım ayında nasıl bir Türkiye biz devraldık, ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi en yakın sizler bilirsiniz. Biz bugüne kadar İstanbul ve ülkemiz için çok şey yaptık. Eksikler yine var. Hatalar da oldu ama bunları onlar yapamadı. İstanbul çöp dağlarıyla dolu muydu? Ümraniye'de CHP'li belediye başkanı vardı. İstanbul'da CHP'li belediye başkanı vardı. Ümraniye çöplüğü patladı 39 vatandaşımız orada öldü. Sorumlusu kim? CHP. Büyükşehir belediye başkanı CHP'li, ilçe belediye başkanı CHP'li... Biz geldik bu çöp dağlarını ortadan kaldırdık. Oraları spor tesisleriyle donattık." Doğal gazı İstanbul'a getirdiklerini, göreve geldiklerinde kentte 50 bin evde doğal gaz bulunduğunu ifade eden Erdoğan, görevi bıraktığında 1 milyon 250 bin evin doğal gazı bulunduğunu söyledi.