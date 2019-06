Sultangazi'de toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler konusunda kendilerinin de rahatsızlıklarının olduğunu, emniyet teşkilatının bu konuda gerekli tedbirleri alarak gerekli uyarıları yaptığını dile getirerek, "Bu noktadaki tedbirler de her gün daha da ileriye gidiyor. Şu an itibariyle 330 bin Suriyeli zaten topraklarına döndü ve oradaki mücadele başarıldıkça bunlar daha da kendi evlerine topraklarına dönecekler." diye konuştu.

"Ülkemizin bu istikrarlı gidişinden ve güçlü duruşundan rahatsız olanlar içerideki her fırsatı bir kriz vesilesi haline dönüştürmenin peşindeler. Şöyle geriye dönüp baktığımızda 2013'teki gezi olaylarından beri bunun sayısız örneğini görüyoruz. Kim vardı? Gezi olaylarında Bay Kemal vardı. Kim vardı? Yandaşları vardı. Yani şu anda bizim karşımızda olanların hepsi Gezi olaylarında yer almışlardı. Kendi imkanlarıyla Türkiye'ye diz çöktüremeyenler, bizi içeriden çökertmek için her yola başvuruyorlar.

Doğdukları, büyüdükleri, her mücadeleyi birlikte verdikleri bu şehre güvendiklerini ifade eden Erdoğan, "Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, işçisiyle, iş vereniyle, esnafıyla, memuruyla bu şehrin her bir insanına ibadet şevkiyle hizmet etmek için çalıştık. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hangi görevi üstlenirsek üstlenelim, kalbimizin de mesaimizin de bir yarısı hep İstanbul oldu." dedi.

Erdoğan, Binali Yıldırım'ın 25 ilçedeki belediye başkanları ile Cumhur İttifakı olarak büyükşehir belediye meclisindeki 180 üye ile el ele, hükümetle el ele, gönül gönüle vereceğini 2023'ün İstanbulunu inşa edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, tüm bakanlıklarla, kurumlarla her alanda Binali Yıldırım'ın yanında yer alacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Derin bir aşkla, muhabbetle, sevda ile bağlı olduğumuz İstanbul'a kazandıracağımız her yeni hizmet, bizim için bir gurur vesilesi olacaktır. Yaşadığı şehrin geleceğini düşünen, sorunlarının, sıkıntılarının çözümünü arzu eden, bu şehrin terör örgütlerinden, mafyatik yapılara kadar çapulcuların elinde örselenmesine gönlü razı olmayan herkesi 23 Haziran'da sandık başına davet ediyoruz.

Unutmayın! Erzincanlı Topal Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'ın hikayesi, babası veya kendisi ülkemizin dört bir yanından gelip, bu şehre yerleşen her İstanbullunun hikayesidir. Binali Yıldırım, üstlendiği her görevi başarı ile yerine getiren, başladığı her projeyi sonuçlandıran, söylediğini yapan, yapamayacağını söylemeyen bir kardeşimizdir. Bunun için şehir dışında yaşayan İstanbullulardan, seçim günü mutlaka gelip, oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Her şehirdeki AK Parti teşkilatları, bu konuda tüm vatandaşlarımızın emrindedir."