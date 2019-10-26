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Sultangazi'de tramvay yolundan ana yola atlayan genç kıza araç çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de tramvay yolundan ana yola atlayan genç kıza araç çarptı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) -SULTANGAZİ'de tramvay yolundan ana yola atlayan genç kıza araç çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken polis olayın intihar girişimi mi kaza mı olduğunu araştırıyor.

SERT BİR ŞEKİLDE YERE YAPIŞTI! ASKERLER YARDIMINA KOŞTU
Kaza, saat 19.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Yolu Baştabya Kışlası önünde meydana geldi. İddialara göre, tramvay durağına gelen 21 yaşındaki Seçil E., bir anda tramvay yoluna atlayarak, koruma çitlerinden ana yola atladı. O sırada bir tekstil firmasına ait personel servisi minibüsü genç kısa çarptı. Yerde acı içinde kıvranan genç kızın yardımına araç sürücüsü ve Baştabya kışlasındaki askerler koştu.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KIRIKLAR OLUŞTU
Kazanın meydana geldiği Eski Edirne Asfaltı'nın Gaziosmanpaşa yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan askerler yolu tek şeride düşürerek trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seçil E.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"TRAMVAY YOLUNDAN ANİDEN YOLA FIRLADI"
Minibüs şoförü Hüseyin Yavaş, "Tramvay yolundan aniden ana yola fırladı. Aracı durduramadım, vurdum. Arabayı durdurdum, müdahale ettim. Ambulansı çağırdık. Ambulans geldi aldı, götürdü" dedi. Bir başka görgü tanığı ise, "Çitlerin üzerinden yola atladı. Bizi gördü durdu. Biz zaten hızlı geliyorduk. O anda vurduk" diye konuştu.
Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis, olayın intihar girişimi mi kaza mı olduğunu araştırıyor.

(FOTOĞRAF)

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