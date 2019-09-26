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Sultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:34 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de bazı vatandaşlar, evlerinden ayrılarak parklarda toplandı.

Sultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandı

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Sultangazi'de bazı vatandaşlar, evlerinden ayrılarak parklarda toplandı. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçireceklerini söyledi.
Depremin ardından dışarı çıkan Minnet Mehmedov, “Sabahtan beri buradayız. Eve gidemiyoruz. Her an her şey olabilir. Geceye kadar buradayız" dedi.
Komşularıyla birlikte parkta oturan Fatma Ağgöz, “İlk defa yaşadım ama çok korktum. Sabahtan beri dışarıdaydık" diye konuştu. Komşusu Necibe Erol da, “Ben çocuğumu giydiriyordum hemen çıkamadım. Çok korktuk elimizi ayağımız titredi. Bu gece buradayız galiba. Çünkü korkuyoruz" şeklinde konuştu.
Ailesi ve çocuklarıyla parka gelen başka bir vatandaş ise “Çok panikledik. Öğle saatlerinde koltukta yatıyordum, az kalsın düşecektim. İlk defa depremle karşılaştım. Çok panik oldum. Gece burada nöbet tutacağız artık" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandıSultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandıSultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandıSultangazi'de vatandaşlar parklarda toplandı

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