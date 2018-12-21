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Sultangazi'de yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 15.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi 1347 Sokak'ta bir binanın çatı katında çıktı. Suriyeli bir ailenin oturduğu çatı katında iddialara göre, soba borusundan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sultangazi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Düzensiz park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. İtfaiye ekipleri, kısa süren çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangın çıkan çatı katında hasar meydana geldi. Bina sakinlerinden Ayşe Harmanlı, balkonda temizlik yaptığı sırada çatı katından çıkan dumanları fark ettiğini belirterek, “Hemen binadaki komşularımızın ziline bastım ve yangından haberdar ettim. Gelinime doğalgazı kapatmasını ve dışarı çıkmasını söyledim. Ben olmasaydım, görmeseydim ev komple yanacaktı. Soba borusundan kıvılcımlar çıkıyordu" dedi. Başka bir bina sakini de “Cama çıktım, çatı katının yandığını gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdim. Sobanın üst tarafından çatı yanıyordu gördüğüm kadarıyla. Kısa sürede büyümeye başladı. İtfaiyenin zamanında gelmesi iyi oldu. Suriyeli aile yaşıyormuş duyduğumuza göre" dedi.

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