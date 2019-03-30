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Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları mahalle sakinleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Sultangazi'de bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA Sultangazi'de bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar çevredekiler tarafından kurtarıldı. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı yoğun duman kapladı. Üst katlarda mahsur kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri beklenirken binaya giren mahalle sakinleri, aralarında engelli bir gencin de bulunduğu 5 kişiyi dışarıya çıkardı. Bu sırada mahsur kalanların yakınları bina önünde büyük panik yaşadı. Bina sakinlerinden biri de içeriye girerek kafes içindeki kuşunu dışarıya çıkardı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Mahalle sakinleri, binadan yükselen dumanı görünce içeriye girerek mahsur kalanları kurtardıklarını söyledi.

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