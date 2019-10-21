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SULTANGAZİ'DE YANGIN PANİĞİ... YAŞLI KADINI KOMŞULARI SAKİNLEŞTİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sultangazi'de, bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın hem apartman hem de mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de, bir apartmanın bodrumunda çıkan yangın hem apartman hem de mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Komşularının yardımıyla dışarı çıkılan yaşlı bir kadın, vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.
Yangın, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi A Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın Suriyeli bir ailenin yaşadığı bodrum katında bez parçaları bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Durumu hemen itfaiyeye bildiren apartman sakinleri, duman nedeniyle de kısa süreli panik yaşadı. Bazı bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıkarken, bazılarının da pencereden olan biteni izlediği görüldü. Yangın nedeniyle korkan ve panik yaşayan yaşlı bir kadını da komşuları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İtfaiye ekipleri daireye girerek duman tahliyesi yaptı.

Görüntü dökümü:
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-Apartmanın görüntüsü
-Yaşlı kadını komşularının sakinleştirmesi
-Su içirmeleri
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar

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