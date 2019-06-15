HABER

Sultangazi'de yangında can pazarı; Mahsur kalanları itfaiye kurtardı 1

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de, 5 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, 5 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangın sırasında çocuklarıyla birlikte evde mahsur kalan bina sakinleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KURTARILMAYI BEKLEDİLER

Yangın, 50. Yıl Mahallesi 2017 Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu bir anda alev aldı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Binanın bodrum ve giriş katında oturanlar kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı. Üst katlarda oturanlar ise mahsur kaldı. Mahsur kalan bina sakinleri pencere, balkon ve çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yandan merdiven aracıyla binada mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

ARALARINDA BEBEKLERİN DE BULUNDUĞU 9 KİŞİ KURTARILDI

İtfaiyenin bir merdiven aracıyla aralarında bebek, çocuk ve kadınların bulunduğu 9 kişi kurtarıldı. Mahsur kalanlara olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 3 bebeğe olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bebeklerden birinin annesi gözyaşlarını tutamadı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Arıse filminin dünya prömiyeri yapıldıArıse filminin dünya prömiyeri yapıldı
Esenyurt’ta 6 yaşındaki kız, 2. kattan düştüEsenyurt’ta 6 yaşındaki kız, 2. kattan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO'ya Türkiye karşıtı çağrı

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.