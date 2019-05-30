HABER

SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtarıldı.
İsmetpaşa Mahallesi 185 sokakta 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatıyı kaplarken bina sakinleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada çatı katında oturan Bayram Sevinçer ve eşi dumanlar nedeniyle apartman merdivenlerinden inemeyince yardım bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi ve Habipler istasyonuna bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak, söndürülürken, mahsur kalan Bayram Sevinçer ve uzatılan sepetli merdivenle kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Mahsur kalanlar
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Mahsur kalanların kurtarılması
-Çevrede toplananlar
-Genel ve detaylar

FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu! FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!
Amasya’da kitap şenliğiAmasya’da kitap şenliği
Elbirliği Sektörü’nde rekor teslimatElbirliği Sektörü’nde rekor teslimat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.