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Sultangazi'de yangında mahsur kalan anne ve çocukları itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL DHA Sultangazi'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.  Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL DHA
Sultangazi'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 3 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU MAHSUR KALDI
Öte yandan apartmanın en üst katında oturan bir kadın ve 3 çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak mahsur kalan Hanife Döver ve 3 çocuğunu kurtardı. Büyük korku yaşayan anne ve çocukların birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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