SULTANGAZİ'DE YAŞLI KADINI SAHTE PARA İLE DOLANDIRDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de oğluna olan borcunu ödemek için geldiğini öne süren bir kişi, yaşlı kadını para bozma bahanesiyle dolandırdı. Kimliği belirsiz dolandırıcı, sahte bin 600 lira verdiği yaşlı kadının kurban almak için sakladığı 2 bin 800 lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan Hediye Kurnaz (75)'ın kapısını çalan kimliği belirsiz bir kişi, yaşlı kadına 'oğlun Mehmet'e borcum var. Borcumu ödemeye geldim' diyerek, içeri girdi. Üstünde bulunan paraları çıkaran kişi, yaşlı kadına uzattığı paraları bozup, bozamayacağını sordu.

Hediye Kurnaz, parayı bozabileceğini belirterek, evde bulunan ve kurbanlık hayvan almak için sakladığı 2 bin 800 lirayı dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı sahte olduğu öne sürülen paralarla, yaşlı kadının verdiği paraları değiştirdi. Dolandırıcı, Hediye Kurnaz'a bin 600 TL sahte para verirken, Kurnaz'dan aldığı 2 bin 800 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

“BANA VERDİĞİ PARALAR SAHTEYDİ"

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın çocuklarıyla birlikte soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadıklarını anlatan Hediye Kurnaz, “Ben içerdeydim, mutfaktaydım. Biri bağırarak geldi, 'Ben Mehmet'in arkadaşıyım. Kapıyı açar mısın. Benim ona borcum var. 50 lira vereceğim var' dedi. Ben de kapıyı açtım, içeri girdi. Çıkardı kendi parasını saydı bin 600 lira, sonra da 'sen parayı çıkar. Ben bunu bozayım' diyerek aldı bendeki parayı gitti. Bana verdiği paralar sahteydi. Karakola teslim ettik. Ben kendisine 2 bin 800 lira para verdim" dedi.