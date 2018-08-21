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Sultangazi'de zabıtadan kaçak kesim denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBU,( DHA) SULTANGAZİ'DE kaçak kurban kesimi yapanlara yönelik belediye ekipleri denetim yaptı.

Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBU,( DHA) SULTANGAZİ'DE kaçak kurban kesimi yapanlara yönelik belediye ekipleri denetim yaptı. Denetimler sırasında kaçak kesim yapanlara kabahatler kanununa göre 124 lira idari para cezası kesildi. Kaçak kesim yapanlar, denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kaçak kesim yapanlara 124 lira idari para cezası kesti. Kaçak kesim yapanlar, denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin baskınları sırasında kaçak kurban satışı da yapıldığı görüldü. Avrupa Yakası'na geçişlerinin yasak olduğu tespit edilen yaklaşık 30 küçükbaş kurban, il tarım müdürlüğüne sevk edildi. Öğle saatlerine kadar toplam 40 ayrı kaçak kesim yapanlara idari para cezası kesildi. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi. Belediyenin Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, “Sultangazi belediyesi olarak öncelikle, Esentepe'de bulunan kurban satış ve kesim yerinde, kurban kesim konteynerimiz ve 42 adet çadırımız var. İlçemiz genelinde 5 adet kesim yerleri mevcut. Biz bunun dışında kamuya ait boş arsa ve meydanlarda kesenlere idari para cezası kesiyoruz. 5326 sayılı kabahatler kanuna göre 124 lira idari yaptırım kararı tutanağı tutuyoruz. Ayrıca çevre kanuna göre, umuma açık yerlere cadde sokak, hayvan atıklarını atanlarla ilgili, konutlarda işlenirse 1450 lira, tesislerde toplu kesim yerlerinde işlenirse 58 bin lira çevre kanuna göre işlem yapılmaktadır" dedi.

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