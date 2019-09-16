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Sultangazi'de zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu arkadaşının ihbarıyla kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu.

Sultangazi'de zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu arkadaşının ihbarıyla kurtuldu

Şahin BOZKURT - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu. Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çocuk gelin ve damadı düğün arabasıyla emniyet müdürlüğüne götürdü.
Olay, dün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, durumu arkadaşına bildirerek yardım istedi. Arkadaşının ihbarı üzerine, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı ekipler saat 16.30 sıralarında salona gelerek düğünü durdurdu. Düğünde, 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö'nün, 21 yaşındaki İ.D. ile zorla evlendirilmek istendiği tespit edildi. Ekipler, taşkınlık çıkmaması için güvenlik önlemleri alarak düğüne gelen kalabalığı dağıttı. Sivil polisler de gelin ve damadı düğün arabasıyla polis merkezine götürdü.

“OKUYUP MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"
Kız çocuğu A.Ö'nün arkadaşına evlenmek istemediğini, okuyup meslek sahibi olmak istediğini ancak ailesinin kendisini zorla evlendirdiğini söylediği öğrenildi.

15 YAŞINDAYKEN ZORLA İMAM NİKAHI KIYILMIŞ
Emniyette alınan ifadelerin ve yapılan çalışmanın ardından gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce A.Ö ile akrabası İ.D arasında aile zoruyla imam nikahı kıyıldı. Kız çocuğunun evlenmemek için düğün tarihinden 4 ay önce polise giderek ailesini ihbar etti ve çocuk yurduna yerleştirildi. Annesinin evlenmeyeceği üzerine söz vermesiyle kız çocuğunun eve geri döndüğü ancak ailenin tekrardan ikiliyi zorla evlendirmeye çalıştığı tespit edildi. İfadelerin alınmasının ardından kız çocuğunun annesi ve iki amcası hakkında idari işlem başlatıldı. 18 yaşından küçük kız çocuğu A.Ö de savcılık talimatıyla Bahçelievler İlk Adım Çocuk Yurdu'na yerleştirildi.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu arkadaşının ihbarıyla kurtulduSultangazi'de zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu arkadaşının ihbarıyla kurtuldu

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