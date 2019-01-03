SULTANGAZİ'DEKİ AKÜ HIRSIZLARI KAMERADA

*1 hafta içinde iki ayrı işyerine giren yüzleri maskeli 4 şüpheli 70 bin liralık akü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir hafta arayla akü satan iki ayrı iş yerine kepenkleri kırarak giren yüzleri maskeli şüpheliler değeri 70 bin lirayı bulan aküleri alarak kayıplara karıştı. 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde hırsızlık sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, bu sefer de 30 Aralık'ta Cebeci Mahallesi'nde yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sultançiftliği'ndeki hırsızlık sırasında işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmış şüpheliler yine de kaçmayı başarmıştı. Cebeci Mahallesi'nde de hırsızlar o an iş yerine gelen dükkan sahibini atlamayı başardı. Güvenlik kameraları inceleyen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

İŞ YERİ SAHİBİ ŞÜPHELİLERİN ARACINA ARACIYLA ÇARPMIŞTI

İlk olay 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yüzleri maskeli 4 şüpheli akü satışı yapan bir işyerine gelip çaldıkları aküleri araca yüklemişler, tam o sırada işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde büyük panik yaşayan hırsızlar, kaçmayı başarmıştı.