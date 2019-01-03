HABER

Sultangazi'deki akü hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir hafta arayla akü satan iki ayrı iş yerine kepenkleri kırarak giren yüzleri maskeli şüpheliler değeri 70 bin lirayı bulan aküleri alarak kayıplara karıştı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir hafta arayla akü satan iki ayrı iş yerine kepenkleri kırarak giren yüzleri maskeli şüpheliler değeri 70 bin lirayı bulan aküleri alarak kayıplara karıştı. 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde hırsızlık sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, bu sefer de 30 Aralık'ta Cebeci Mahallesi'nde yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sultançiftliği'ndeki hırsızlık sırasında işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmış şüpheliler yine de kaçmayı başarmıştı. Cebeci Mahallesi'nde de hırsızlar o an iş yerine gelen dükkan sahibini atlamayı başardı. Güvenlik kameraları inceleyen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İŞ YERİ SAHİBİ ŞÜPHELİLERİN ARACINA ARACIYLA ÇARPMIŞTI İlk olay 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yüzleri maskeli 4 şüpheli akü satışı yapan bir işyerine gelip çaldıkları aküleri araca yüklemişler, tam o sırada işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde büyük panik yaşayan hırsızlar, kaçmayı başarmıştı. KAPŞONLU HIRSIZLAR YİNE KAMERADA 1 hafta sonra şüpheliler yine ortaya çıktı. Sultançiftliği Mahallesi'nden sonra Cebeci Mahallesi'ndeki iş yerine girdi. Kepenkleri levye ve demir kesme makası ile kıran şüpheliler, içeriden yaklaşık 45 bin TL değerinde 110 akü alarak kayıplara karıştı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, beyaz bir araçla gelen 4 kişi yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makası ile iş yerinin kepengini kırıyor. İçeri giren şüpheliler yaklaşık 16 dakika içerisinde 45 bin TL değerinde 110 adet aküyü geldikleri araca yüklüyor. KOVALADIM, KAÇTILAR İş yerinden 45 bin lira değerinde akü çalınan Fatih Bostan, "Çocukları dershaneye bırakmak için evden çıktım. Çocukları bıraktıktan sonra alarm şirketi beni aradı. Cep telefonumdan kamera sistemine girdim ve iş yerimde yüzü maskeli birkaç kişinin olduğunu tespit ettim. Hızlı bir şekilde iş yerime geldim. İş yerimin önünde beyaz renk bir araç gördüm. Biri şoför olmak üzere toplam 4 kişiydiler. Araca akü yüklediklerini fark ettim. Hemen müdahale ettim, hızlı bir şekilde kaçtılar. Ortalama 45 bin TL'yi bulan 110 adet akü çaldılar. Bölgemizin kanayan yarasıdır bu olaylar. Mağduruz. Geçtiğimiz hafta da aynı kişiler başka bir işyerine girerek akü çaldılar. Buna bir an önce emniyet teşkilatımızın önlem almasını istiyorum" diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Sultangazi'deki akü hırsızları kameradaSultangazi'deki akü hırsızları kamerada
Hakkari kırsalında 3 tanksavar roketi ele geçirildiHakkari kırsalında 3 tanksavar roketi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Beymelek Dalyanı 32 türe ev sahipliği yapıyor

Hatay'da hamama giren 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

18 kadın hamamda hayatlarının şokunu yaşadı!

Mersin'de 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia! Soruşturma başlatıldı...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

Üç mezhebin birleştiği tarihi köy harabeye döndü

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.