Sultangazi'deki akü hırsızları kamerada

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de bir hafta arayla akü satan iki ayrı iş yerine kepenkleri kırarak giren yüzleri maskeli şüpheliler değeri 70 bin lirayı bulan aküleri alarak kayıplara karıştı. 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde hırsızlık sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin, bu sefer de 30 Aralık'ta Cebeci Mahallesi'nde yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Sultançiftliği'ndeki hırsızlık sırasında işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmış şüpheliler yine de kaçmayı başarmıştı. Cebeci Mahallesi'nde de hırsızlar o an iş yerine gelen dükkan sahibini atlamayı başardı. Güvenlik kameraları inceleyen polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İŞ YERİ SAHİBİ ŞÜPHELİLERİN ARACINA ARACIYLA ÇARPMIŞTI İlk olay 23 Aralık Pazar günü Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yüzleri maskeli 4 şüpheli akü satışı yapan bir işyerine gelip çaldıkları aküleri araca yüklemişler, tam o sırada işyerine gelen dükkan sahibi Yasin Nesin hırsızları durdurmak için aracıyla hırsızların aracına çarpmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde büyük panik yaşayan hırsızlar, kaçmayı başarmıştı. KAPŞONLU HIRSIZLAR YİNE KAMERADA 1 hafta sonra şüpheliler yine ortaya çıktı. Sultançiftliği Mahallesi'nden sonra Cebeci Mahallesi'ndeki iş yerine girdi. Kepenkleri levye ve demir kesme makası ile kıran şüpheliler, içeriden yaklaşık 45 bin TL değerinde 110 akü alarak kayıplara karıştı. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, beyaz bir araçla gelen 4 kişi yanlarında getirdikleri levye ve demir kesme makası ile iş yerinin kepengini kırıyor. İçeri giren şüpheliler yaklaşık 16 dakika içerisinde 45 bin TL değerinde 110 adet aküyü geldikleri araca yüklüyor. KOVALADIM, KAÇTILAR İş yerinden 45 bin lira değerinde akü çalınan Fatih Bostan, "Çocukları dershaneye bırakmak için evden çıktım. Çocukları bıraktıktan sonra alarm şirketi beni aradı. Cep telefonumdan kamera sistemine girdim ve iş yerimde yüzü maskeli birkaç kişinin olduğunu tespit ettim. Hızlı bir şekilde iş yerime geldim. İş yerimin önünde beyaz renk bir araç gördüm. Biri şoför olmak üzere toplam 4 kişiydiler. Araca akü yüklediklerini fark ettim. Hemen müdahale ettim, hızlı bir şekilde kaçtılar. Ortalama 45 bin TL'yi bulan 110 adet akü çaldılar. Bölgemizin kanayan yarasıdır bu olaylar. Mağduruz. Geçtiğimiz hafta da aynı kişiler başka bir işyerine girerek akü çaldılar. Buna bir an önce emniyet teşkilatımızın önlem almasını istiyorum" diye konuştu.

