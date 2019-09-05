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Sultangazi’deki cinayetin zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Sultangazi’de dün aracıyla seyir halindeyken ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Derviş Beyhan’ın katil zanlısı yakalandı.

Sultangazi’deki cinayetin zanlısı yakalandı

Sultangazi’de dün aracıyla seyir halindeyken ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Derviş Beyhan’ın katil zanlısı yakalandı. Zanlının, öldürdüğü kişinin akrabası olduğu öğrenildi.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracı durdurdu. Aracı durduran kişiler ile Beyhan arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında şüpheli kişi ya da kişiler yanındaki silahı çıkartarak, Beyhan’ın içinde bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde bulunan Beyhan, göğsünden ve bacağından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı Derviş Beyhan kurtarılamadı. Olayın ardından harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını tarayarak zanlıyı tespit etti. Beyhan’ın akrabası olduğu belirtilen M.A.B., olayda kullandığı tabanca ile olaydan 3 saat sonra Çanakkale Şehitleri Caddesi’nde yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi’deki cinayetin zanlısı yakalandı

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