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SULTANGAZİ'DEKİ DİPLOMATİK PLAKALI ARAÇTAN 2 VALİZ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:18 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Müslüm SARIYAR -İdris TİFTİKCİ- Hüseyin COŞKUN -Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sultangazi'deki otoparka bırakılan diplomatik plakalı araçtan 2 valiz çıktığı öğrenildi. Valizlerde kişisel eşyalar ve kıyafetler bulunduğu belirtildi. Eşyaların konsolosluk çalışanlarına ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Ekiplerin otoparktaki çalışması sürüyor

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin otoparka girişi
-Olay yeri inceleme ekibi aracının içinden görüntü
-Gazetecilerin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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