Sultangazi'deki feci kaza kamerada (ÖZEL)

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü, aniden yola fırlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra orta refüjdeki yeşillik alanı temizleyen belediye işçinin ayağına çarptı. İki kişi yere düşerken, araç savrulduğu kaldırımda durabildi. Çocuk ve belediye işçisi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı gören vatandaşlar, Enes Karabıyık ve Ahmet Bişi'nin yardımına koştu. Kaza sonrası araç sürücüsü ve araçta bulunan 1'i kadın 2 arkadaşı ile birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden Enes Karabıyık'ın vücudunun çeşitli yerlerinde, Ahmet Bişi'nin ise sağ ayağında kırıklar oluştuğu bildirildi.

"KAZA YAPAN ARAÇ HIZLIYDI"

Görgü tanıkları Hoca Ahmet Yeseci Caddesi'nde sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirtti. Bir görgü tanığı, "Kaza yapan araç hızlıydı. Zaten çıkan sese inanamazsınız. Eğer sandalyelerde insanlar oturmuş olsaydı, parçalardı onları. Belki 3-4 kişi ölebilirdi. Sürücü ve arkadaşları kaçtılar. Burada her zaman can pazarı yaşanıyor" dedi.

"ARABA 50 METRE FIRLADI"

Bir başka görgü tanığı ise, "Bir araba geçti yanımızdan. Bizde döndük arabaya baktık. Ben gördüm arabanın ne kadar süratli olduğunu. Vurma anını da gördük. Önce çocuğa çarptı, daha sonra kaldırıma fırladı. Zaten durması imkansızdı. 50 metre fırladı araba. Sonuçta burada çocuklarımız her gün okula gidiyorö diye konuştu. Cadde üzerinde bulunan bir esnaf ise, "Oradaki insanlara vurdu araç. Aracın hızından dolayı herkes içeri kaçıştı. Işıkların olmasına rağmen o kadar hız yapması normal değil. Araçtan 3 kişi indi, kaçtılar. Buraya mutlaka yetililerin el atması şart. Her 3 günde bir kazalar oluyor burada" dedi.