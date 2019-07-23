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Sultangazi'deki kadın cinayeti zanlısı yakalandı (aktüel görüntü)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı.

Emin YEŞİL - Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de kendisinden ayrılmak isteyen kadını bıçaklayarak öldüren kişi yakalandı. Sultangazi'de Gülen Pamukcu (27) evinde bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Ali U. ile ona kaçmasında yardım ettiği belirlenen M.E. Ankara'da yakalandı. AYRILMAYA KARAR VERİNCE ÖLDÜRÜLDÜ Edinilen bilgiye göre, Pamukcu, Ankara'da yaşadığı öğrenilen Ali U. ile tanıştı. Sevgili olan ikili evlenmeye karar verdi ve bir süre sonra nişanlandı. Ancak Gülen Pamukcu ve nişanlısı arasında tartışmalar yaşanmaya başlandı. Tartışmaların sıklaşması üzerine Pamukcu, evlenmekten vazgeçti ve nişanlısından ayrılmak istedi. Ayrılığı kabul etmeyen nişanlısı, sabah saat 04.00'te Gülen Pamukcu'nun yalnız yaşadığı adrese geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren Ali U., uyandırdığı Pamukcu'yu bıçakladı. 5 yerinden genç kadını bıçaklayan şüpheli evden kaçtı. Genç kadının 'Beni kurtarın' çığlıklarını duyan ve aynı binada yaşayan 2 ağabeyi hızlıca aşağı indi. Daireye giren 2 ağabey, kız kardeşlerini kanlar içerisinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ambulansla kadını hastaneye kaldırdı. Pamukcu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ADLİYEYE SEVKEDİLDİ Olay sonrası incelemesini sürdüren polis, Ali U. ile ona kaçmasında yardımcı olduğu belirlenen M.E.'yi Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliye sevkedildi.

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