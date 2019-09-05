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SULTANGAZİ'DEKİ KANLI PUSU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

      Sultangazi'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- PUSU KURUP AMCAOĞLUNU ÖLDÜRDÜ; O ANLAR KAMERADA

- Cinayet nedeni 15 bin liralık arazi mirası

Haber-Kamera: Emin YEŞİL- Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı, amcaoğlunu miras kalan 15 bin lire değerindeki arsanın satışı nedeniyle yaşadıkları tartışmadan dolayı öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, dün Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana geldii. 50 yaşındaki Derviş Beyhan, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Derviş Beyhan'ın amcaoğlu 56 yaşındaki Mehmet Ali Beyhan olduğunu tespit etti. Mehmet Ali Beyhan olayda kullandığı tabancayla birlikte dün akşam 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesine başvurulan Beyhan, aile büyüklerinden kendilerine kalan Malatya Pötürge'deki arazinin satışıyla ilgili tartışma yaşadıklarını, 15 bin lira değerindeki hisseyi satmak istemediği için kendisini kaybederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan Mehmet Ali Beyhan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ (2 açıdan)
-Şüphelinin pusu kurması
-Silahını çıkartması
-Araca ateş etmesi
-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Mehmet Ali Beyhan'ın adliyeye sevk edilmesi
-ARŞİV

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