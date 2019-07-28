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Sultangazi'deki kurban pazarında hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de kurulan 310 çadırlık kurban pazarına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de kurulan 310 çadırlık kurban pazarına ilk kurbanlıklar gelmeye başladı. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar araçlardan indirilerek çadırlara yerleştiriliyor. Alana şu ana kadar gelen en büyük kurbanlık ise bin 100 kilogram ağırlığı ile "Aslan" adındaki tosun oldu. Sultangazi ilçesinde bu yıl yeni yerinde kurulan Kurban pazarına, kurbanlık hayvanlar getirilmeye başlandı. Dün gece yarısından sonra İstanbul'a girmelerine izin verilen kurbanlıklar kamyonlarla satış yapılacakları alanlarda yerini almaya başladı. 310 çadırın bulunduğu Sultangazi kurban pazarında ilk günden yoğunluk başladı. Bir yandan kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar, diğer yandan kamyonlardan indirilmeye çalışılan kurbanlıklar alanda yoğunluğa neden oldu. Kurban satış ve kesim merkezine getirilen en büyük hayvan ise Zonguldak'tan getirilen bin 100 kilogram ağırlığındaki "Aslan" adındaki tosun oldu. Alanın en büyük kurbanlığı alana kurbanlıkların gelişlerinin sona ermesinden sonra düzenlenen yarışmayla belli olacak. Kurbanlıkların gelişlerinin yaklaşık 3 gün daha sürmesinin beklendiği Sultangazi Kurban Satış merkezinde önümüzdeki haftadan itibaren alıcı yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

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