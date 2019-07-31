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Sultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de yaklaşık 1,5 yıl önce çalıştırdığı marketin önünde kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülen Muhammet Ali Kaya(48) cinayetiyle ilgili İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.  Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde 1 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda 5 çocuk babası Muhammet Ali Kaya silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı.

Sultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-SULTANGAZİ'de yaklaşık 1,5 yıl önce çalıştırdığı marketin önünde kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülen Muhammet Ali Kaya(48) cinayetiyle ilgili İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde 1 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda 5 çocuk babası Muhammet Ali Kaya silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. İşlettiği marketin önünde uğradığı saldırı sonucu kalbinden bir kurşunla vurulan Muhammet Ali Kaya hayatını kaybetmişti. Şüpheli ise olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı.
Cinayetin ardından bir televizyon programına çıkan Muhammet Ali Kaya'nın yakınları işyeri kameralarının olay günü bozuk olduğunu söyleyerek katil ya da katilerin bulunmasını istemişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ilk şüphelinin izini İzmir'de buldu. Şüpheli Caner A.(19), yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelinin ifadesi doğrultusunda yürütülen soruşturmada bir gün sonra Engin A.(18) da yakalandı. Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Cinayeti neden işledikleri konusunda bilgi vermeyen şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
(FOTOĞRAF)

Sultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındıSultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındıSultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı

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