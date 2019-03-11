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Sultangazi'deki otomobilin kaza anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sultangazi'de önünde duran araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu sola kırdığı otomobil refüje çarparak devrildi.

Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de önünde duran araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu sola kırdığı otomobil refüje çarparak devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan yola çıktıktan sonra önünde duran araca çarpmamak için direksiyonunu sola kırdı. Araç refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar ilk olarak araçta bulunan üç kişiyi dışarı çıkarttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KAZA ANI KAMERADA Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün önünde duran araca çarpmamak için direksiyon kırınca refüje çarparak takla attığı görülüyor.

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