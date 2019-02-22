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Sultangazi’deki yangında bir annenin korku dolu anları

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 15:56 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir apartmanın en üst katında çıkan yangında biri 6 aylık 2 çocuğuyla evde olan anne korku dolu anlar yaşadı.

Sultangazi’de bir apartmanın en üst katında çıkan yangında biri 6 aylık 2 çocuğuyla evde olan anne korku dolu anlar yaşadı. Paniğe kapılan anne yoldan geçenlere, "Lütfen yardım edin, bebeğim içeride kilitli kaldı” diye bağırdı. Bebeğin kilitli kalmadığı öğrenilirken itfaiye ekipleri yangını kısa süre söndürdü.
Yangın, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde 6 aylık bebeğiyle ilgilenen anne 2 yaşındaki oğlunu yatak odasında yalnız bıraktı. Odada oyun oynayan çocuk, henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıkardı. Paniğe kapılan anne cama çıkarak sokaktan geçenlerden yardım istedi. Panikleyen annenin yardım seslerini duyan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale ederek, söndürdü. Vatandaşlar, annenin bebeğinin kilitli kaldığını söyleyerek yardım istediğini belirtirken bebeğin kilitli kalmadığı öğrenildi. Anne ve biri 6 aylık 2 çocuğunun alt kattaki komşularına indikleri öğrenilirken, binada dumandan etkilenen 77 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı. 112 acil servis ekipleri yaşlı kadına ayakta tedavi uyguladı.

“Bebeğim içeride kilitli kaldı”
Annenin ‘İmdat!’ çığlıklarını duyarak itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyen Leyla Şerbetçi, “Ben şu köşede oturuyorum. Kızımı getirdim okula. Buraya geldim ‘İmdat!’ diye bağırdı. Camdan kafasının yarısına kadar indirdi beni çağırdı. ‘Ne oldu’ dedim. ‘Lütfen yardım edin’ dedi. Ben de itfaiyeyi, polisi çağırdım. İlk önce sivil polisimiz geldi, sonra öbür polisler geldi. İftaiyemiz geldi 5 dakika içinde. Anne beni çağırdı. ‘Bebeğim içeride kilitli kaldı’ dedi” dedi.

“Şükür iyiyim ama çok korktum”
İtfaiye tarafından yangından kurtarıldıktan sonra konuşan 77 yaşındaki Şükriye Yıldırım, “Ben bilmiyorum evladım. Tavanlara baktılar mı? Biri çıkıp baksın bir şey olmasın. Yalnız yaşıyorum. Şükür iyiyim ama çok korktum. İtfaiyeci getirdi aşağıya beni” diye konuştu.

“İçeride 2 çocuk, bir de kadın vardı”
Yangının çıktığı dairenin karşı dairesinde oturan yaşlı kadın ise "Açamadım kapıyı. Açtım ben boğuldum zaten. Hemen kapattım kapıyı. Bende de astım var. Açamıyorum kapıyı. İçeride 2 çocuk, bir de kadın vardı. Küçücük çocuk 6 aylık mı, 2 aylık mı, Öbürü de 2 yaşında mı, 3 yaşında mı oğlan, iyiler. Onları aldılar çıkardılar” şeklinde konuştu.

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