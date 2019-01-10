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Sultangazi'deki yangında"Çocuklarım mahsur kaldı" paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'de 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Sultangazi'deki yangında"Çocuklarım mahsur kaldı" paniği

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de 5 katlı apartmanın bodrum katında elektrik sobasından çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında, evde mahsur kaldığı düşünülen 3'ü çocuk 4 kişi polisi ve apartman sakinlerini alarma geçirdi.
Cebeci Mahallesi 2465 sokakta Suriyeli ailenin yaşadığı bir apartmanın bodrum katında yangın paniğe neden oldu. Alevler evi sararken, dumanlar da tüm apartmana yayıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın sonrası yanan evde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

KORKU DOLU ANLAR
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında apartman sakinleri, evde bulunan çocukların apartmanın arka tarafına çıkarak yardım istediğini polise söyledi. Apartmanın çevresini dolaşan ekipler, anne ve çocukları aramaya başladı. Anne ve çocukların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını öğrenen ekipler ve apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKMIŞ
İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra dairede yaptıkları ilk incelemede yangına elektrik sobasının neden olduğunu belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

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