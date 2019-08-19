Sultangazili Gençler, Doğa Kamplarında

Sultangazili gençler, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen doğa kamplarında misafir edildi. Sultangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde ilçede ikamet eden gençler, Bolu Aladağ ve Kastamonu Yolkonak gençlik kamplarında düzenlenen çeşitli spor ve kültürel aktivitelere katıldı.

Sultangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde erkekler Bolu Aladağ Gençlik Kampı’nda, kızları ise Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda misafir edildi. Doğa kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun konuyla ilgili yaptığı açıklamada gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan doğa kamplarında ağırlandığını söyledi.

Doğa kamplarında gençlerin güzel ve yararlı bir tatil geçirdiğini ifade eden Başkan Dursun, "Anadolu’nun farklı bölgelerindeki doğa kamplarında gençlerimizi konuk ettik. Bu kamplarda spordan sanata kadar birçok aktiviteye gençlerimiz farklı deneyimler yaşadı" diye konuştu.