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Sultangazili Gençler, Doğa Kamplarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Sultangazili gençler, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen doğa kamplarında misafir edildi.

Sultangazili gençler, Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen doğa kamplarında misafir edildi. Sultangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde ilçede ikamet eden gençler, Bolu Aladağ ve Kastamonu Yolkonak gençlik kamplarında düzenlenen çeşitli spor ve kültürel aktivitelere katıldı.
Sultangazi Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla yaptığı protokol çerçevesinde erkekler Bolu Aladağ Gençlik Kampı’nda, kızları ise Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda misafir edildi. Doğa kamplarına katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi tarafından karşılandı.
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun konuyla ilgili yaptığı açıklamada gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan doğa kamplarında ağırlandığını söyledi.
Doğa kamplarında gençlerin güzel ve yararlı bir tatil geçirdiğini ifade eden Başkan Dursun, "Anadolu’nun farklı bölgelerindeki doğa kamplarında gençlerimizi konuk ettik. Bu kamplarda spordan sanata kadar birçok aktiviteye gençlerimiz farklı deneyimler yaşadı" diye konuştu.

Bolu Aladağ Gençlik Kampı
Bolu Aladağ Gençlik Kampı, Bolu’ya 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar halinde konteynerlarda yapıldı. Kampta, el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırmanış, oryantring, paintball, doğa yürüyüşü, satranç, kanobadminton, voleybol, futbol, tenis, okçuluk gibi etkinliklerin yanı sıra; Gölcük, Abant, Mudurnu, Yedi Göller, çevre köy gezileri de yer aldı.
Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı
Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı, Kastamonu’ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıdağı Yaylası mevki’inde yer alıyor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar halinde bungalovlarda yapıldı. Kampta, paintball, oryantiring, yüksek ip aktiviteleri, ata binme, doğa yürüyüşü, voleybol, futbol, geleneksel sokak oyunları, el sanatları, halkoyunları, müzik, tiyatronun yanı sıra; Kastamonu ve Safranbolu şehir gezisi, Daday İlçesi At Çiftliği gezisi, Ilgaz Dağı çevre gezisi yapıldı.

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