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Sultangazililer yağmura rağmen çiğköfte için sıraya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bu yıl ilki düzenlenen Çiğköfte Festivali’ne yoğun yağmura rağmen vatandaşlar akın etti.Sultangazi’de bu yıl ilk kez Çiğköfte Festivali düzenlendi.

Sultangazi’de bu yıl ilki düzenlenen Çiğköfte Festivali’ne yoğun yağmura rağmen vatandaşlar akın etti.
Sultangazi’de bu yıl ilk kez Çiğköfte Festivali düzenlendi. Sultangazi Belediyesi ve ÇİĞDER işbirliği ile düzenlenen festivalde toplam 10 ton çiğ köfte ikram edildi. Sultangazi Merkez Camii önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar yağmur ve soğuğa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. 100 çiğköftecinin hazırladığı çiğköfteler 1 saat içinde tükendi. Etkinlikte ayrıca yöresel müzik şöleniyle vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi. Festivale TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol, kurdele kesimi ile festivalin resmi açılışını gerçekleştirdi.

"Sultangazi olarak çok daha güzel festivallere beraber ev sahipliği yapacağız"
Çiğköftenin son 10 sene içinde ciddi bir sektör haline geldiğini dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çiğköfte şu anda günlük 300 ton, yıllık 1 milyar tonu geçen ciddi bir üretimle yaklaşık 10 milyar dolarlık bir alan haline geldi. 7-8 sene önce hiçbir şekilde böyle bir sektör yokken, böyle bir sermaye yokken bugün 10 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu yönüyle Çiğköfteciler Derneği bünyesinde bulunan bütün firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. Onlar olmayan bir sektörü ortaya çıkararak Türkiye’nin istihdamına, Türkiye’nin büyümesine büyük katkı verdiler. İnşallah bundan sonra biz Sultangazi olarak çok daha güzel festivallere beraber ev sahipliği yapacağız. Sultangazi’de yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmeye, birbirlerinin yükünü almaya, birbirlerinin dertleri ile dertlenmeleri için anlam oluşturmaya gayret edeceğiz " diye konuştu.
Sultangazi’de böyle güzel günlerde bir araya gelmeyi temenni ettiğini ifade eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, "Sultangazili olmak bir ayrıcalıktır. Bugün güzel Sultangazili insanlarla güzel Adıyamanlıların bir araya geldiği bu güzel günde hepimizin mutluluktan havaya uçtuğu bir resim görüyorum. İnşallah Sultangazi’de böyle çok güzel günlerde dostluk, beraberlik, kardeşlik içerisinde beraber olmayı temenni ediyorum" dedi.

"Vatandaşlar festivalden memnun"
Çiğköfte için yağmurun altında beklemeye değer olduğunu belirten Ramazan Bayhan, "Güzel bir duygu. Güzel bir gün. Yağmurlu havada çiğköfte yemek güzel. Ben etli çiğköfte seviyorum ama etsiz de güzel. Çiğköfte için değer" diye konuştu.
Çiğköfteyi nar ekşili sevdiğini söyleyen 14 yaşındaki Nurullah Kurşun,,"Burada çiğköfte sırasına girdim. Festivali afişlerden gördüm. Buraya arkadaşımla geldim. Çiğköfteyi çok seviyorum. Daha çok nar ekşili seviyorum. Acıyı sevmiyorum" ifadelerini kullandı.
Festivali düzenledikleri için Sultangazi Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür eden Muhsin Öztürk, "Herkes sıraya girdi, biz de girdik. Kısmet gelirse alacağız. Çiğköfteyi seviyoruz. Telefonuma Sultangazi Belediyesinden mesaj geldi. Katkı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Çiğköftenin çok sağlıklı olduğunu ve herkesin yemesi gerektiğini vurgulayan bir vatandaş ise, "Duyduk geldik. Tadına bakacağız. Urfa’nın mı en iyisi, Adıyaman’ın mı, yoksa Antep’in mi bir denemek lazım. Yağmur olmasına rağmen geldik. Bir Antepli olarak çiğköftenin acılısını severim. Herkes yesin. Çok sağlıklı. Festival için Sultangazi Belediyesine teşekkür ediyoruz. Sık sık yapsınlar. Arayı fazla açmasınlar, herkes yesin" dedi.

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