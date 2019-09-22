Sultanhanı, dünyanın 'halı restorasyon' merkezi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da geleneksel halı üretimiyle çok sayıda ustanın yetiştiği Sultanhanı ilçesinde, yüzlerce yıllık paha biçilemez halılar orijinaline uygun olarak restore ediliyor. Bugüne kadar İngiltere Kraliyet Sarayı, Çankaya Köşkü ve Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen halıların restore edildiği ilçe, dünyanın en önemli halı restorasyon merkezi olarak görülüyor.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, halı restorasyonu konusunda Türkiye’nin merkezi konumunda olduklarını belirtti. Solak, şunları söyledi:

"Dünyanın her tarafından buraya halı ve kilimler gelir restorasyonu tamamlanır ve gider. Çok önemli projelere ustalarımız imza attı. Bunların başında Washington Müzesi, Prens Charles’ın Buckingham Sarayı’nın halıları, Dolma Bahçe Sarayı’nın halılarının tamamı ile Atatürk’ün vefat ettiği odanın halısı da burada tamir oldu."

Halı restorasyonu işinin bacasız bir fabrika olduğu belirten Solak, "İlçemizde bin ustamız bu meslekten ekmek yiyor. Ülke ekonomisine de büyük katkıda bulunuyorlar. Ustalarımız benim gözümde bir ressam gibi. Çünkü ellerinde halının üçte biri mevcut olsa bile bizim ustalarımız geri kalanını tamamlıyor. Bu meslek dünyada İran ile Pakistan’da da var; ancak bizim ustalarımız hem İran halısını en güzel şekliyle yapabiliyor, hem de bununla beraber Fransız kilimiyle goblen halısının tamirini de yapabiliyor" diye konuştu.