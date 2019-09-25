Sultanhanı Kervansarayı için hedef 1 milyon turist

ZEKERİYA KARADAVUT - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'nı yılın 8 ayında yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı'na Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden turistler yoğun ilgi gösteriyor.

İç Anadolu Bölgesi'ni ziyaret eden turistlerin Konya'daki Mevlana Müzesi'ne geçiş güzergahında bulunan Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki kervansarayda restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kervansarayın, Selçuklu döneminin en önemli mimari yapılarından biri olduğunu söyledi.

Solak, Aksaray turizminde özellikle Sultanhanı Kervansarayı'nın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kervansarayda 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başlandığını belirten Solak, şöyle konuştu:

"Kervansarayımıza eski haliyle yılda yaklaşık 100-150 bin ziyaretçi geliyordu. Restorasyon çalışmaları bitmemesine rağmen şu anda yabancı turist sayısında 300 bine ulaştık. Yerli turistlerimizle birlikte bu sayı yılın 8 ayı için yaklaşık 500 bin olarak gerçekleşti. Kervansarayımızın içerisini canlı müze yapmayı düşünüyoruz. Bu müze Türkiye'de bir ilk olacak. Şu anda kervansarayımızda yorgan, çanak ve çömlek atölyelerimizi başlattık. Daha sonra çarık, bıçak, kılıç ve halı dokuma atölyeleri ile halı müzesi gibi mekanlar oluşturulacak."