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Sultanhanı Kervansarayı kültür sanat merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1232-1236 tarihlerinde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak - Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: - "Öncelikli olarak kervansarayı ön plana çıkaran tarihi dokuya uygun bir çevre düzenlemesi yapacağız. Daha sonra buraya hem ilçe kültürümüzü tanıtacak hem de yöre halkının ürünlerini satabileceği alanlar kuracağız"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu güzergahındaki Kayseri'nin Bünyan ilçesine 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek.

Önünden geçen Kayseri-Sivas karayolunun 1993 yılında yapılan çalışmalarla yaklaşık 500 metre ileriye alınmasının ardından gözlerden uzak kalan kervansaray, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.

Güvenlik gerekçesiyle dönemin sultanları tarafından konaklama amacıyla tercih edildiği için "gözde" hanlar arasında yer alan tarihi kervansaray, ortasında bulunan bol bezemeli köşk mescidi ile diğer kervansaraylardan farklı özellik taşıyor.

Yaklaşık 6 yıl önce Bünyan Belediyesi tarafından restore edilen kervansarayın, yeni projelerle kentin önemli tarihi mekanlarından biri olması planlanıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ilçelerinin Selçuklu eserleri bakımından çok zengin olduğunu söyledi.

İpek Yolu üzerinde inşa edilen Karatay ve Sultanhanı kervansaraylarının ilçe için önemine değinen Altun, "Selçuklu Veziri Celaleddin Karatay tarafından 7 asır önce Kayseri'de yaptırılan ve tüm ihtişamıyla ayakta durmayı başaran Karatay Kervansarayımız misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Orada bir işletmecimiz var. Kervansarayın günümüzde de misyonunu yerine getirmesini sağlıyor. Sultanhanı Kervansarayı'nı da eski günlerine kavuşturmak için bir bizi proje geliştirdik." diye konuştu.

Altun, Sultanhanı Kervansarayı'nı İpek Yolu üzerinde yapılan diğer kervansaraylardan ayıran önemli özellikleri bulunduğunu belirtti.

- "Halımızı, gilaburumuzu tanıtacağımız merkez haline getireceğiz"

Kervansarayın özelliklerine değinen Altun, "780 yılı aşan köklü tarihinin yanı sıra iç avluda bulunan köşk mescidi, Sultanhanı'nı diğer kervansaraylardan ayıran en önemli özelliği. Gerek ihtişamlı yapısı gerekse taş işçiliği ile ecdadın bizlere emaneti olan bu muazzam eseri insanların uğrak mekanlarından biri haline getirerek, gezi rotalarına girmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kervansarayın 1990'lı yıllara kadar yoğun ziyaretçi aldığına dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda Kayseri-Sivas kara yolu kervansarayın önünden geçiyordu. Bu yolu kullanan ve muazzam yapıyı görenler mutlaka bir mola veriyordu. Ancak yeni kara yolunun mahalle dışına alınmasıyla kervansaray gözlerden uzak kaldı. Buna bağlı olarak maalesef eski ziyaretçi yoğunluğu kalmadı ama biz burayla ilgili bazı projeler hazırlıyoruz. Öncelikli olarak kervansarayı ön plana çıkaran tarihi dokuya uygun bir çevre düzenlemesi yapacağız. Daha sonra buraya hem ilçe kültürümüzü tanıtacak hem de yöre halkının ürünlerini satabileceği alanlar kuracağız. Bu bölge organik tarımın yaygın olduğu bir bölgemiz."

Altun, bu projeleri yaparken aynı zamanda tanıtım faaliyetlerine de yoğunluk vereceklerini, burada farklı aktiviteler düzenleyeceklerini aktardı.

Projeleri Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile yürüttüklerini anlatan Altun, ecdat yadigarının turizme kazandırılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kervansaray Sultanhanı

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