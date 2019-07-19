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"Sultanhanı'ndaki restorasyon projeye uygun yapıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

Sultanhanı Kervansarayı restorasyonundaki imalatların tamamının yapıyı yaşanır hale getirmek için hazırlanan yeniden kullanım projesinde yer aldığı, proje ve proje raporunun Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandığı belirtildi - Klozetlerin bulunduğu bölümün, eserin yapıldığı dönemde de tuvalet olarak kullanıldığından onaylanan projeye göre restore edildiği, temiz ve pis su tesisatlarının han duvarları ile temasını kesmek amacıyla, kireç harçlı bir tuğla duvar yüzüne tatbik edilmesi suretiyle imalatların gerçekleştirildiği kaydedildi

Aksaray'da bulunan tarihi Sultanhanı Kervansarayı'ndaki restorasyonun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeye uygun yapıldığı ifade edildi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Sultanhanı Kervansarayı'nda yürütülen restorasyon çalışması, bazı basın organlarında yer alan haberlerle gündeme geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, tarihi Sultanhanı Kervansarayı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 7 Mart 1985 tarihli, 764 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescillendi.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan Sultanhanı Kervansarayı, genel müdürlükçe, restorasyon yapılması koşuluyla Sultanhanı Belediye Başkanlığına kiralandı.

Bu kapsamda Aksaray'da imalat çalışmaları devam eden, "Tarihi Sultanhanı Kervansarayı Restorasyonu ve Çevre Düzenleme İşi" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü mali katkısıyla Sultanhanı Belediye Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Hanın içinde yapılan klozetlerin bulunduğu bölüm, eserin inşa edildiği dönemde de tuvalet olarak kullanıldığından Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayladığı projeye göre restore edildi, temiz ve pis su tesisatlarının han duvarları ile temasını kesmek amacıyla, kireç harçlı bir tuğla duvar yüzüne tatbik edilmesi suretiyle imalatlar gerçekleştirildi.

Revaklı kısımda ve odalarda yapılan kalorifer tesisatı, onaylanan raporda "doğal gaz sistemi ile çalıştırılacak kalorifer tesisatı yapılması" şeklinde yer aldı. Aynı raporda revaklı alana camekan yapılarak bu bölümün yaşayan bir mekana dönüştürülmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Projeye göre, ısınma sistemi için bahçede tasarlanan ısı merkezinden gelen tesisat boruları mutfak bölümünden diğer sıhhi tesisat girişinden içeri alınacak ve diğer mekanlara dağıtılacak. Isınma sistemi için doğal gaz ile çalışan petekli kalorifer sistemi önerildi.

Bakanlık yetkilileri, haberlere konu olan iş makinelerinin çevre düzenlemesi imalatlarında kullanıldığını, bu imalatların ve iş makinelerinin yapı ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını kaydetti. Yapının en büyük problemi su alması olduğundan ahşap çatı üzerine kurşun kaplama ile sorunun çözüme kavuşturulduğunu aktaran yetkililer, "Bu imalatların tamamı yapıyı yaşanır bir hale getirmek için hazırlanan yeniden kullanım projesinde mevcuttur. Proje ve proje raporu 3 Mart 2017 tarihli ve 4304 sayılı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile onaylanmıştır." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sultanhanı Kervansarayı

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