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Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 07:39 | Son Güncelleme

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri, heyecanla izlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu adına 'Sultanhisar Kupası'nda mücadele eden 'Kılıç Arslan' adlı boğa, 1'nci oldu. Güvenlik önlemlerinin de alındığı etkinliği tribünlerin dışında kamyon ve traktör kasalarında yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde, '2'nci Atça Boğa Güreşi' yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen toplam 76 boğa, kıran kırana mücadele etti.

Aydın'da boğa güreşi heyecanı

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Ege-Karadeniz karması Atça Boğa Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi. Atça Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen şampiyonayı, tribünlerin dışında kamyon ve traktör kasalarında yaklaşık 10 bin kişi izledi.
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Boğaların sahiplerinin elinden kaçma ihtimaline karşı çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Kaçan bazı boğalar, sahiplerine ve izleyenlere zor anlar yaşattı.
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Mücadeleyi kazanan bazı boğa sahiplerinin hayvanın üstüne çıkıp objektiflere poz vermesi renkli görüntüler oluşturdu.
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Yarışmada dereceye giren boğa sahiplerine kupaları protokol üyelerince takdim edildi.
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Organizasyonun komite başkanı İzzet Baydar , şampiyonaya Ege ve Karadeniz'den 72 boğanın katıldığını söyledi.
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Festivalde coşkulu bir kalabalık bulunduğunu aktaran Baydar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan bir şampiyonanın yapıldığını kaydetti.
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İşte etkinlikten fotoğraflar...
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Sultanhisar ilçesi Aydın boğa güreşi

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