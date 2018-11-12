Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı

Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde, '2'nci Atça Boğa Güreşi' yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen toplam 76 boğa, kıran kırana mücadele etti.
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