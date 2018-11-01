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Sultanhisar'da cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, cezaevinden firar eden Cesur Kocaman, aynı gün polisle girdiği çatışma sonrasında yakalandı.  Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hapis yatan Cesur Kocaman, bugün firar etti.

Sultanhisar'da cezaevi firarisi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, cezaevinden firar eden Cesur Kocaman, aynı gün polisle girdiği çatışma sonrasında yakalandı.
Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda 'yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hapis yatan Cesur Kocaman, bugün firar etti. Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı teknik takibin ardından firari kocaman'ı Hisar Mahallesi'nde yakaladı. Cesur Kocaman, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

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Sultanhisar'da cezaevi firarisi yakalandı

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