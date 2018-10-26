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"Sultanlar Şehri Edirne"nin ziyaretçi sayısı arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu: - "Edirne'de özellikle hafta sonları tüm otellerimiz ve alışveriş merkezlerimiz dolu. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya başta olmak üzere yabancı turistler Edirne'ye akın akın geliyorlar. Edirne her zaman için Türkiye turizminin lokomotifi olmuştur"

EDİRNE (AA) - "Sultanlar şehri, şehirlerin sultanı" olarak anılan mimari eserleri, kültürü ve konumuyla cazibe merkezi Edirne'nin ziyaretçi sayısı 2018 yılının 9 ayında 3 milyona ulaştı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, dünya tarihine damga vurmuş medeniyetlerin izlerini yansıtan Edirne'ye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin giderek arttığını söyledi.

Hacıoğlu, geçen yılın 9 ayında Edirne'yi 2 milyon 500 bin turistin ziyaret ettiğini, bu rakamın bu yılın aynı sürecinde yüzde 20 artışla 3 milyona yükseldiğini ifade etti.

Edirne'nin İstanbul'a ve Balkanlar'a yakınlığının kent için avantaj olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Geçen yılın 9 ayında il genelinde Edirne'ye gelen turist sayısı 2 milyon 500 bin kişiydi. Bu sayı bu yılın aynı döneminde 3 milyonu geçti. Bu artış ivmesini yabancı turistler sağladı. Edirne'de özellikle hafta sonları tüm otellerimiz ve alışveriş merkezlerimiz dolu. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya başta olmak üzere yabancı turistler Edirne'ye akın akın geliyorlar. Edirne her zaman için Türkiye turizminin lokomotifi olmuştur. En sıkıntılı dönemlerde dahi Edirne'nin bu özelliği diğer il ve bölgelerimizi tetiklemiştir. Böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır." diye konuştu.

Hacıoğlu, İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken kenti olan Edirne'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağında bulunduğunu dile getirdi.

- "Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kadim şehir"

Edirne'nin bin 400 tescilli tarihi eseriyle İtalya'nın Floransa kentinden sonra metrekareye göre en çok tarihi eser düşen dünyadaki ikinci şehir olduğunu anımsatan Hacıoğlu, "Edirne binlerce yıllık geçmişe sahip kadim bir şehir. Traklar'dan, Romalılar'a, Bizans'tan ve Osmanlı'ya kadar başkentlik yapmış bir şehir. Selimiye Camisi gibi dev bir eseri var. UNESCO'ya girdikten sonra Selimiye'nin katma değeri çok artmıştır. Bunun yanında hanlar, hamamlar, köprüler, camiler...Edirne, bir huzur şehridir. Edirne birlikte yaşama kültürü olan insanların bir arada yaşadığı şehirdir. Edirne'ye gelenler hem sakinliği hem huzuru hem kültürü hem tarihi hem de gastronomiyi bulabilmektedir. Konumu nedeniyle hem yerli hem yabacı turistlerin ilgisini çeken kadim bir şehir." ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, 2023 yılında 10 milyon turist 10 milyar dolar gelir hedeflediklerini kaydetti.

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