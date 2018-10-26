"Sultanlar Şehri Edirne"nin ziyaretçi sayısı arttı

EDİRNE (AA) - "Sultanlar şehri, şehirlerin sultanı" olarak anılan mimari eserleri, kültürü ve konumuyla cazibe merkezi Edirne'nin ziyaretçi sayısı 2018 yılının 9 ayında 3 milyona ulaştı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, dünya tarihine damga vurmuş medeniyetlerin izlerini yansıtan Edirne'ye, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin giderek arttığını söyledi.

Hacıoğlu, geçen yılın 9 ayında Edirne'yi 2 milyon 500 bin turistin ziyaret ettiğini, bu rakamın bu yılın aynı sürecinde yüzde 20 artışla 3 milyona yükseldiğini ifade etti.

Edirne'nin İstanbul'a ve Balkanlar'a yakınlığının kent için avantaj olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Geçen yılın 9 ayında il genelinde Edirne'ye gelen turist sayısı 2 milyon 500 bin kişiydi. Bu sayı bu yılın aynı döneminde 3 milyonu geçti. Bu artış ivmesini yabancı turistler sağladı. Edirne'de özellikle hafta sonları tüm otellerimiz ve alışveriş merkezlerimiz dolu. Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya başta olmak üzere yabancı turistler Edirne'ye akın akın geliyorlar. Edirne her zaman için Türkiye turizminin lokomotifi olmuştur. En sıkıntılı dönemlerde dahi Edirne'nin bu özelliği diğer il ve bölgelerimizi tetiklemiştir. Böylece ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmıştır." diye konuştu.