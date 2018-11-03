"Sultanların Dilinden Aşk" sergisi

Ressam Murat Kurt'un bin yıllık Türk şiirlerini resimle buluşturduğu "Sultanların Dilinden Aşk" adlı resim sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Sanat Galerisi'nin 2018-2019 Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, Ressam Kurt'un Osmanlı döneminde kaleme alınan şiirlerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ayetlerini resme döktüğü yaklaşık 35 eseri, başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kurt, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin 20'nci kişisel sergisi olduğunu ancak bu eserlerin yer aldığı ikinci sergisini açtığını söyledi.

İlk sergisini mart ayında Katar'ın başkenti Doha'da sanatseverlerin beğenisine sunduğunu dile getiren Kurt, "Çağdaş sanat eserlerini üretirken derdim bin yıllık Türk şiirini boyamak. Bu sergide Yavuz, Fatih, Kanuni, Fuzuli, Nabi, Baki, Nazım Hikmet, Yunus ve Karacaoğlan'a kadar bin yıllık Türk şiirinden kimler varsa onların beyitlerini çağdaş sanat formunda göreceksiniz." diye konuştu.

Eserlerini akrilik boya ve spatula kullanarak yaptığını dile getiren Kurt, "Esas önemli olan resimlerin tavrı, tadı. Bugüne kadar ben bu şekilde yapılan hiç resim görmedim. Zaten sanatçının derdi de yeni ve farklı bir pencere açmaktır ama daha yolun başındayız. Bir sonraki süreçte bunların heykellerini de yapacağız." dedi.

Kurt, en kıymet verdiği eserinin, sert bir padişah olmasına karşın aşka dair şiirler yazan Yavuz Sultan Selim'in bir şiirinin yer aldığı tablo olduğunu belirtti.

Sergi, Ankara Sanat Galerisi'nde 18 Kasım'a kadar gezilebilecek.

