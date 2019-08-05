HABER

Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

Malatya’da dün Sultansuyu Harası’ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4’ü de bu sabah bulundu.

Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu

Malatya’da dün Sultansuyu Harası’ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4’ü de bu sabah bulundu. 1 yaşındaki tayların, bölgede bulunan yabani domuz sürülerinden ürkerek kaçmış olabileceği tahmin ediliyor.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan en iyi Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde Çiftçibaşı mevkisinde dün gece kaçan 34 dişi taydan 3’ü şehirler arası yolda araçların çarpması sonucu telef olmuş diğerleri ise işletme çalışanları tarafından bulunmuştu. Kayıp olarak aranan 4 tayın ise bu sabah saatlerinde bölgeden uzak bir mevkide bulunduğu öğrenildi. Yaz mevsimi nedeniyle çevresi demir korkuluklarla kapalı alanda bekleyen tayların, bu mevsimde bölgede sıkça görülen yabani domuz sürülerinden veya yırtıcı hayvanlardan ürkerek demir kapıyı kırıp, kaçtıkları tahmin ediliyor.
Henüz 1 yaşında olan dişi tayların 1 yıl sonra satışa hazır olacağı öğrenilirken tayların piyasa değerinin ise elit tayların fiyatından çok daha düşük olduğu ve her birinin tahmini 10 ile 30 bin TL arasında satılabileceği belirtiliyor.

Olayın geçmişi
Sultansuyu Tarım İşletmeleri Çiftçibaşı mevkisinde bulunan 34 dişi tay, demir kapıyı kırarak Malatya-Kayseri kara yoluna çıktı. Burada Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 yabancı plakalı otomobillerin aniden önlerine çıkan atlara çarpması sonucu 3 tay telef oldu. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi ise hafif yaralandı.
Kaçan diğer atlar ise işletmeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Karanlıkdere mevkisinde işletme çalışanları ve jandarma tarafından yakalanarak haraya geri getirildi. Olayla ilgili ise kurum tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

PARTNER Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı! Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı!
Bakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacakBakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacak
Turşu diyarının biberleri artık yerliTurşu diyarının biberleri artık yerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik polisinin görev yapacağını açıkladı

Bakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacak

Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim'de 9 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

AK Parti'li meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist Kobani eylemlerini yönetmiş

AK Parti'li ismi şehit eden teröristle ilgili çarpıcı detay!

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.