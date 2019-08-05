Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların tamamı bulundu

Malatya’da dün Sultansuyu Harası’ndan kaçan 34 taydan kayıp olan 4’ü de bu sabah bulundu. 1 yaşındaki tayların, bölgede bulunan yabani domuz sürülerinden ürkerek kaçmış olabileceği tahmin ediliyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan en iyi Safkan Arap Atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde Çiftçibaşı mevkisinde dün gece kaçan 34 dişi taydan 3’ü şehirler arası yolda araçların çarpması sonucu telef olmuş diğerleri ise işletme çalışanları tarafından bulunmuştu. Kayıp olarak aranan 4 tayın ise bu sabah saatlerinde bölgeden uzak bir mevkide bulunduğu öğrenildi. Yaz mevsimi nedeniyle çevresi demir korkuluklarla kapalı alanda bekleyen tayların, bu mevsimde bölgede sıkça görülen yabani domuz sürülerinden veya yırtıcı hayvanlardan ürkerek demir kapıyı kırıp, kaçtıkları tahmin ediliyor.

Henüz 1 yaşında olan dişi tayların 1 yıl sonra satışa hazır olacağı öğrenilirken tayların piyasa değerinin ise elit tayların fiyatından çok daha düşük olduğu ve her birinin tahmini 10 ile 30 bin TL arasında satılabileceği belirtiliyor.