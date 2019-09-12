Sulu Mağara turizme kazandırılıyor

Sulu Mağara'nın Keskin ve Kırıkkale için çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Yıldırım, "Burası Kapadokya yolu yakınında bir yer. Buradan geçen turistlerin Sulu Mağara'ya uğraması anlamında ilgili turizm şirketlerine ve acentelerine müracaat edildi. Valimizin öncülüğünde hızlı bir şekilde ihalesi yapıldı. Şu anda restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Daha medeni ve kullanılabilir şekle kısa zamanda gelecek." diye konuştu.

Keskin'in diğer adının da "Maden" olduğunu ve 1700'lü yıllarda Fransızların ilçede simli kurşun madeni çalışması yaptığını anlatan Yıldırım, 40-50 yıl öncesine kadar da maden ocaklarının çalıştığını aktardı.

Yıldırım, mağaranın turizme açılmasıyla ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

- Sulu Mağara

En derin noktası 25 metre olan ve tavan yüksekliği 1-4 metre arasında değerlendirilen mağarada, üç kattan oluşan yapay galeriler bulunuyor. Büyük bir bölümü maden ocağı olarak açılan Sulu Mağara'da çeşitli doğal ve yapay şekiller yer alıyor.

Bir bölümü mermer, diğer bölümü ise çamur taşı ve kum taşından oluşan mağarada, mermerler içerisinde açılan 115 metrelik giriş bölümü ile havuzlu salon dikkati çekiyor. Güneyde ve daha aşağıda yer alan kesim ise maden alımı sonucu oluşan galerilerden meydana geliyor.